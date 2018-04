'No queremos una campaña de odio, sino de esperanza': campesinos a Meade

El movimiento denominado 'La Fuerza del Campo' solicitó a José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’, que su campaña se base en la esperanza, en dar a conocer sus propuestas y no en el odio.

“No queremos escuchar lo malo de los otros, sino la bueno que es Pepe Meade. Necesitamos una campaña alegre, que vibre en los corazones de la mexicanos. Queremos una campaña no de odio, sino de esperanza, donde la ideas resuenen en cada rincón. Deje sentir que hay esperanza, que hay cación, la que construiremos con Pepe Meade”, dijo este sábado Guadalupe Solís Sandoval, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Vigilantes Contraloría Social, organización que forma parte de 'La Fuerza del Campo'.

En el evento, 'La Fuerza del Campo', conformada por la Confederación Nacional Campesina (CNC) y más de 250 organizaciones del rubro, externaron su apoyo total al candidato.

“Detrás de usted están estos guerreros, aquellos que le piden que no se vaya a rendir, no es una batalla fácil, pero quien piense que este arroz ya se coció no conoce a este león que ya está despertando”, agregó Solís Sandoval.

Por su parte, Jaime Almonte Álvarez, coordinador nacional de la estrategia del campo, señaló que “estamos reunidos para expresarle nuestro total apoyo y el compromiso para trabajar y llevarlo, como estamos seguros que sucederá aun en contra de todas la encuestas, a la Presidencia de la República”.

Mientras que José Antonio Meade reiteró que, de ganar las elecciones, planteará estrategias para impulsar el financiamiento y las inversiones, mejorar los servicios de asistencia técnica, aumentar la productividad, y atender a mujeres y jóvenes campesinos.

“No tenemos más tiempo que perder, tenemos dos meses. Toca a ustedes salir a convencer, salgan y platiquen con sus próximos y lejanos, con sus agremiados y díganles que ésta es la mejor alternativa”, señaló Meade.