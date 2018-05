No me voy a reelegir: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', aseguró que, de ganar la contienda electoral, no se reelegirá bajo ninguna circunstancia al término de su administración.

"Quiero que quede claro: no me voy a reelegir. Me habían preguntado, ‘¿bueno y si se lo pregunta el pueblo?´ Tampoco lo voy a hacer. No creo en la reelección. Son nada más seis años, los cuales serán suficientes para sentar las bases de la patria nueva", dijo el morenista en su mitin celebrado este jueves en Cuautla, Morelos.

López Obrador también comentó que su iniciativa relativa a la posible revocación del mandato sigue en pie.

“Ya decidí que me voy a someter a la revocación del mandato cada dos o tres años. La pregunta será: ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Ustedes siempre van a tener las riendas del poder en sus manos”, aclaró.

El tabasqueño aprovechó este evento para reiterar sus propuestas ligadas al otorgamiento de becas para jóvenes y apoyos para discapacitados pobres y adultos mayores.

Además, mencionó que venderá el avión presidencial y eliminará las pensiones a los expresidentes de México.