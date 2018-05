'No me digan que López Obrador no sabía lo de Abarca': Zavala

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, afirmó que Andrés Manuel López Obrador sabía la situación de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, acusado de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas y vinculado con el crimen organizado.

En conferencia de prensa, la aspirante presidencial afirmó que si bien los partidos políticos no son Ministerio Público, sí son responsables de a quién ponen en una candidatura para ser servidor público.

"No me digan que no sabían que no estaba coludido (con el crimen organizado), no me digan que Andrés Manuel no sabía que Abarca tenía ese problema, que no me digan cómo decía en las candidaturas que él tiene dinero, que él manda sobre miles", dijo la expanista.

López Obrador ha respondido a Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 desaparecidos, que no tiene ninguna relación con José Luis Abarca ni con Ángel Aguirre, ya que si así fuera sus enemigos políticos ya lo hubieran destruido.

El tabasqueño ha reiterado también que no tiene nada que ver con el caso y ha demandado justicia para Ayotzinapa, además de señalar en diferentes ocasiones que ha sido víctima de la guerra sucia que lo quiere ligar al exalcalde de Iguala.

Zavala aseguró durante la conferencia que las declaraciones hechas por José Luis Abarca durante su candidatura fueron un claro signo de que existía una relación con el crimen organizado.

"Cada vez que un partido político se equivoca de candidato deja en estado de indefensión a la sociedad", expuso Zavala.

La independiente manifestó que el candidato de 'Juntos Haremos Historia' tiene complicaciones si se preocupa más por su campaña electoral, en lugar de ser responsable con los candidatos que propone.