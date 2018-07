No hemos sido notificados del tema del fideicomiso: Horacio Duarte

Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el partido no tiene conocimiento de alguna multa por el fideicomiso creado para los damnificados del 19 de septiembre, por supuestas irregularidades en el destino del dinero.

“El tema de fideicomiso no podemos opinar, porque es algo de lo que no hemos sido notificados. Todo lo que conoce Morena del fideicomiso es de manera ilegal, por filtraciones a la prensa, formalmente no conocemos el expediente hasta que llegue al Consejo General el próximo 18”, comentó este miércoles antes de ingresar a la reunión de Andrés Manuel López Obrador con senadores y diputados electos.

De acuerdo con el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el fideicomiso 'Por los demás', abierto en Banco Afirme, recaudó poco más de 78 millones de pesos, sin embargo, 64.4 millones no llegaron a los damnificados, sino que fueron sacados a través de cheques de caja por candidatos, dirigentes y representantes del partido ante autoridades electorales.

El 28 de junio, la Comisión de Fiscalización del INE propuso sancionar a Morena con un monto de 197 millones 46 mil 413 pesos por usar en beneficio de candidatos y dirigentes del partido el dinero recaudado por el fideicomiso.

El INE explicó que de la investigación realizada concluyó que el partido participó activamente en la constitución de este instrumento financiero para allegarse de recursos, como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto en la ley.

Duarte comentó que no descartan presentar una queja contra los consejeros, pues dijo filtraron la información del fideicomiso.

“Creo que vamos a presentar una queja en la contraloría del INE contra los consejeros que filtraron el expediente, del cual no tenemos el documento y los medios sí”.

Horacio Duarte, quien también será diputado federal por la vía de representación proporcional, comentó que existe un compromiso por parte de los legisladores para reducir en 50 por ciento su salario.

PES no perderá su registro: Hugo Eric Flores

Por su parte, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Partido Encuentro Social (PES), confió en que no perderán el registro.

“No se va a concretar (la pérdida de registro). Estamos impugnado en más de 16 mil casillas que aparecen en ceros. Había 39 mil casillas al inicio de los cómputos distritales la semana pasada y subimos 18 mil votos, con las 16 mil casillas,vamos a llegar al 3.24 por ciento”, comentó.

Señaló que en el Congreso realizarán un bloque con Morena para que todas la iniciativas que mande López Obrador se desahoguen.

"Creemos mucho en la forma de gobernar de Andrés Manuel. Una gran parte de las iniciativas que presente el Ejecutivo federal las vamos a acompañar", indicó.