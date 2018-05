No hay políticos que sean dueños de votos: Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, aclaró este miércoles que sí hace un llamado al voto útil porque su coalición es la única que le puede ganar al candidato de ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador.

“El llamado al voto útil es a la gente. Los acuerdos cupulares no funcionan porque además no hay políticos que sean dueños de votos. Ni los candidatos, ni los dirigentes, ni los presidentes le pueden decir a la gente por quién votar. Hay gente buena en todos los partidos y hay gente buena que no milita en ningún partido político”, expresó el candidato en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión (CIRT).

El aspirante dijo que es injusto el tiempo que la industria de la radio y la televisión tiene que dedicar a difundir anuncios no sólo en temporada electoral, sino también en tiempos normales.

“Creo que es muy injusto porque además si fuera hace 20 años, la lógica sería distinta. Hoy el radio está compitiendo con el internet, existe Spotify y muchas otras plataformas y a ellos nadie les está ni cobrando los impuestos que les cobran a ustedes ni tampoco les están pidiendo que entreguen una parte de su día poniendo anuncios de los partidos políticos”.

Por otra parte, Anaya aseguró que de llegar a la presidencia no elevaría los impuestos al consumo, ya que a pesar de que permiten ampliar la base de recaudación son regresivos desde el punto de vista técnico.

“Si de un plumazo se aumenta el 15 por ciento, la gente con más ingreso no lo va a sentir pero sí una familia con menos ingresos”, señaló el panista.

El exdirigente del PAN dijo que el mayor enemigo de la inversión es la incertidumbre y que el gobierno debe acostumbrarse a no hacer tantos cambios a las reglas fiscales.