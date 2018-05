No hay 'plan B' ni acuerdos y la opción es ganar la elección: Meade

ATLIXCO.- El candidato de la coalición 'Todos por México', José Antonio Meade, aseguró que no hay 'plan B' y tampoco acuerdos y la única opción que queda es ganar el próximo primero de julio.

En un evento con simpatizantes de Antorcha Campesina criticó la candidatura de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso, y calificó la postulación como una reelección.

“No creemos en reelecciones escondidas, no creemos en liderazgos que se conocen más en Polanco que en Puebla, queremos un gobierno poblano para los poblanos”, dijo.

Desde el templete comentó que “no tengan ninguna duda, en Puebla estamos para ganar no hay plan B, no hay acuerdos, no hay componendas. El único acuerdo es por Puebla es por los poblanos”.

Meade Kuribreña estuvo acompañado de candidatos locales y de líderes de Antorcha Campesina.

También aprovechó para criticar los segundos pisos construidos por Andrés Manuel López Obrador y prometió transporte público de calidad, incluyente, con contratos transparentes.