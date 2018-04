No conozco a Gómez Urrutia: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México por la coalición 'Juntos Haremos Historia', dijo este lunes que apoya candidatura por parte de Morena al Senado de Napoleón Gómez Urrutia, exlíder sindical minero.

“No, no lo conozco, nunca lo he visto. En el caso de Napoleón está demostrado que no tiene ninguna acusación. No quiero hablar de sus adversarios, que tampoco son blancas palomas, esto no es de buenos y malos”, afirmó en la asamblea de la American Chamber México.

AMLO insistió en que su movimiento busca la unión de todos los sectores poblacionales y económicos de México. Como parte de ello, Morena ha incluido a Nestora Salgado, activista y líder de las autodefensas en Guerrero, quien estuvo encarcelada durante dos años y ocho meses por un supuesto secuestro.

Aclaró que está a favor de la libertad de las personas y está en contra de la persecución política.

“Ellos han sido excluidos (Salgado y Gómez Urrutia), fueron perseguidos. En caso de Nestora, dos años ocho meses, yo no creo que todos los dirigentes sociales que van a la cárcel sean culpables. Juárez, Madero también fueron encarcelados”, dijo el candidato, quien aspira a la Presidencia por tercera ocasión.

Por otra parte, el abanderado de Morena, PES y PT, reiteró su intención de vender el avión presidencial que se compró durante la administración de Felipe Calderón y que utilizó por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto.

Ante la negativa de López Obredor a utilizar dicho avión, la periodista Adriana Pérez Cañedo le preguntó: ¿qué pasaría si el candidato llegase tarde a una reunión de la ONU por viajar en aerolíneas comerciales? A lo que éste respondió:

“Pues no llego. No llego... Es pura fantochería utilizar los helicópteros, los aviones. Sabes que el avión que compró Calderón para Peña costó 7 mil millones de pesos. Yo no me voy a subir a esa avión. Yo no voy a ofender al pueblo de México”.

De acuerdo con la página web de la Presidencia de México, el costo total del avión, "incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218.7 millones de dólares, que se pagaron a 13.5 pesos por dólar, dado que también se adquirió una cobertura del tipo de cambio. Esto significa que el costo real, pagado en pesos por la totalidad de la aeronave con su equipamiento, fue de 2 mil 952.4 millones de pesos".

Sin embargo, según la revista Proceso, el Gobierno mexicano pagará 6 mil 308 millones durante 15 años, más mil 211 millones de pesos por el mantenimiento de la aeronave, para una suma de más de 7 mil 500 millones de pesos.

Acuerdos generados en el TLCAN no se han anunciado

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han generado acuerdos que no se han anunciado, mencionó Andrés Manuel López Obrador durante la asamblea con empresarios.

“Tengo información de que ya se han avanzado algunos acuerdos, ya se tienen algunos acuerdos, no se han dado a conocer por razones que desconozco, debería de haber más información para que no nos vayan a sorprender con un acuerdo que no sea benéfico para el sector productivo del país y también para nuestros socios comerciales”, dijo el candidato a la presidencia.

También mencionó que desean que haya una revisión de los acuerdos que se han generado hasta el momento, aunque no buscaría que se cancele el tratado.

“Nosotros estamos esperando que se informe de cómo va la negociación y deseamos que se puedan firmar estos acuerdos después de la elección presidencial”, agregó.

López Obrador se pronunció a favor de que se contemple el tema migratorio dentro tratado y que, en materia de lo salarial, se homologuen los sueldos de los trabajadores de los tres países involucrados en el acuerdo comercial.

“En la medida de los posible que se homologuen salarios porque los salarios en nuestro país son muy bajos, son de los salarios más bajos del mundo y necesitamos que se fortalezca el mercado interno y esto pasa por mejorar los ingresos de los trabajadores… no se puede estar pagando a los trabajadores de las maquilas 800 pesos a la semana, eso no es justo, no es posible que un trabajador en México gane 10 veces menos de lo que gana un trabajador del otro lado de la frontera”, indicó.

Con información de Daniel Blanco