Ningún pacto cupular con Peña ni con Meade: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato a la Presidencia de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo Anaya Cortés, afirmó que bajo ninguna circunstancia habrá un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto para vencer al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco habrá pactos de impunidad.

Entrevistado después de firmar el compromiso por la infancia en el marco del foro México por la niñez, aclaró que en ningún momento habló de tener acuerdos cupulares para derrotar a López Obrador.

“No a acuerdos cupulares, bajo ninguna circunstancia, y sí al voto útil y no al pacto de impunidad”, comentó.

Cuestionado sobre sus declaraciones emitidas el viernes pasado en una reunión de banqueros, donde dejó abierta esa posibilidad, Anaya Cortés aclaró: “lo que yo he dicho es que estoy dispuesto a recibir en el proyecto a toda la gente que de buena voluntad que se quiera sumar para que podamos ganar y hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país”.

Anaya Cortés rechazó también con cualquier pacto con el candidato del PRI, José Antonio Meade, o cualquier liderazgo de ese partido.

“No creo en pactos cupulares, no lo estoy buscando, lo que estoy haciendo es un llamado al voto útil, a la gente que quiera sumarse, independientemente del partido en el que militen y sobre todo a la gente que no tiene militancia partidista, por supuesto que no es un llamado a él ( a Meade)”

En ese sentido rechazó que vaya a ser el candidato de la continuidad como se le ha señalado y que represente el PRI-AN. “Nosotros nos oponemos a lo que representa el actual Gobierno y además ustedes han sido testigos de cómo este gobierno se ha empeñado en sacarme de la contienda, afortunadamente no lo han logrado, vamos a ganar de manera contundente”, dijo.

Respecto al pacto de impunidad, dijo que ha sido el candidato más claro e incluso habido más allá. “He planteado incluso una reforma al 108 cobstitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por actos de corrupción”.