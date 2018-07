Ni foros ni amnistía, Sicilia pide Comisión de la Verdad para pacificar el país

Javier Sicilia, activista y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, indica que los foros y la amnistía que se realizarán como parte del proceso de pacificación no servirán y teme que se conviertan en un show.

“Las victimas hemos hablado lo suficiente, logramos la ley de atención a víctimas que no funciona porque no está funcionando el sistema de justicia. Está la Ley de Desaparición. Tenemos que incorporar todo esto en el modelo de atención a las víctimas, y la Comisión de la Verdad”, señaló Sicilia en entrevista telefónica para el programa La Nota Dura con Javier Risco .

“Estos foros me dan mucho miedo que se conviertan en un espectáculo, ya es suficiente información y trabajo, ¿cómo lo tejemos?, vamos a tejerlo, sentémonos a trabajar”, agregó.

Señaló que ya hay suficientes leyes, pero que no están funcionando, por lo que se debe revisar cómo se están aplicando éstas y cómo se ajustan al tamaño del país.

“Ese es el tema, si no se va a volver un espectáculo que no nos va a llevar a ningún lado. Ya hablaron las víctimas, no hemos dejado de hablar”, agregó.

Indicó que se necesita ir trabajando desde ya en la Comisión de la Verdad para ir construyendo el proceso de paz y no empezar este proyecto con la amnistía.

“Que no nos vengan con ese cuento, lo que se llama amnistía, en este momento es impunidad, lo que necesitamos es verdad, justicia y a partir de eso llegaremos a la amnistía, pero no podemos partir de la amnistía”, señaló.

“Primero que los agarren (a los delincuentes), hay muchas cruces que no hay sentencias, el caso de mi hijo lleva siete años sin sentencia si no tenemos verdad, no tenemos justicia ni ver quiénes son los que merecen la amnistía”, finalizó.