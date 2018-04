Necesario romper los moches: Germán Martínez

Germán Martínez, expresidente del PAN, consideró que se debe romper la "liga de moches" y que esa debe ser la propuesta contra la corrupción de Morena.

Desde su cuenta de Twitter, Tatiana Clouthier, Coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, subió una video de una entrevista con Germán Martínez, quien fue propuesta por Morena para ser Fiscal de la República, donde expone propuestas en contra de la corrupción.

“Lo que se debe romper es que el financiamiento a los partidos sea la recompensa a los contratos públicos. Y esa liga de moches, esa liga de corrupción, esa liga de conflicto de intereses, que no se quiere romper, se rompa”, expresó Martínez.

Hablamos con Germán Martínez sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y su preocupante rezago. Nos contó su visión del futuro, nos ofreció un diagnóstico las instituciones nacionales y nos adelantó algunos planes de AMLOVE para acabar con la corrupción. pic.twitter.com/McA6vRDg6M — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 5 de abril de 2018

“Yo creo que hay un tiradero institucional. El sistema Nacional Anticorrupción no está terminado. No están integrados los órganos porque no hay voluntad política”, afirmó el expresidente de Acción Nacional.

Como ejemplo de este tema, Martínez Cázares mencionó lo “vergonzoso internacionalmente” de las nulas consecuencias que tuvo en México el caso Odebrecht ante la ola de corrupción que cimbró el continente.

Los escándalos por los moches surgieron por presuntas presiones de legisladores a servidores públicos por la disposición de recursos o inversiones en obras de infraestructura y programas oficiales.

Germán Martínez fue Presidente de Acción Nacional del 2007 al 2009, y en febrero de este año se unió al movimiento del candidato de 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador.