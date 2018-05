Navarrete sólo debe garantizar la seguridad, sentencia Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dijo que “el llamado a que no haya violencia hacia los candidatos lo puede hacer una ONG, un candidato, pero un secretario de gobernación lo que tiene que hacer es fortalecer la policía federal y ver los operativos y las acciones necesarias para ver qué candidatos y en qué lugar puede ayudar más”, esto en entrevistada al terminar la reunión con El Poder del Consumidor.

Luego de que el fin de semana el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete, hizo un llamado a los candidatos y los partidos políticos del país a evitar el encono y la violencia durante el proceso electoral, la candidata aseguró que la autoridad sólo debe garantizar la seguridad.

Detalló que el hecho de que mil candidatos hayan renunciado a su aspiración por temor a la violencia en el país, habla del nivel de inseguridad y del abandono de las instituciones.

“El hecho de que haya 16 candidatos asesinados, y mil renuncias sí te está generando el nivel de seguridad qué hay, no me extraña con el abandono de las instituciones de seguridad, no me extraña que esté pasando, pero sí es un drama, mil renuncias por razones de seguridad significa el nivel del miedo”, agregó.

Diabetes, un verdadero drama para el sector salud

La candidata aseguró que el tratamiento y la prevención de la diabetes en México es uno de los grandes pendientes de la política de salud en el país, y el “verdadero drama para el sector”.

Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, le entregó una carta en la que describe el problema del sobrepeso y la obesidad que desencadena en otras enfermedades como la diabetes en México. Además, mencionó la falta de etiquetados en los productos que generan estos padecimientos en niños y adolescentes.

“El tema de la diabetes es realmente un tema para México que se tiene que tomar en toda su seriedad, desgraciadamente los intereses comerciales sí es verdad que han intervenido para no llegar a la aplicación de las normas. Ha sido en perjuicio y será en perjuicio incluso de los intereses económicos de México”, dijo la candidata en el exterior de su casa de Campaña, donde recibió a integrantes de la asociación civil.

La expanista explicó que los intereses comerciales han intervenido para que no se aumenten impuestos o agreguen etiquetas de advertencia en productos que favorecen esos padecimientos, “pues ha ido en contra de los propios intereses económicos del país”.

Zavala Gómez del Campo reiteró su propuesta de un seguro universal de acceso a la salud, que promueva la prevención de padecimientos como la diabetes, y que integre el tratamiento a dicha enfermedad, la cual no es parte del seguro popular.