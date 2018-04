NAIM no será un caso como Línea 12 del Metro : Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del Campo, calificó de valiente la postura del empresario Carlos Slim al defender el proyecto del nuevo aeropuerto, y aseguró que de ganar la elección buscará que esa obra no se convierta en un tema de desvíos de recursos y opacidad como en la Línea 12 del Metro y el segundo piso del periférico.

“Estaré investigando, pondré atención en que no haya especulaciones alrededor de las tierras del aeropuerto que eso sí me parecería preocupante. Desde luego quiero absoluta transparencia, que no haya más desvíos, que no parezca una nueva Línea 12 o un segundo piso”, dijo.

Afirmó que una situación es respetar la palabra del Estado sobre el proyecto, y otro el tema de la rendición de cuentas, “no renuncio a la obligación de transparentar cualquier cosa, de investigarlo, de hacer gobiernos abiertos”.

El candidato presidencial de la coalición 'Juntos haremos historia', Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto cancelar el proyecto, por lo que el empresario Carlos Slim defendió su construcción y afirmó que es un detonador de empleos y de inversiones.

Ante ello, Zavala Gómez del Campo reconoció al empresario y aseguró que la respuesta de Andrés Manuel al tema (que las declaraciones de Slim son parte de una estrategia para contrarrestar el avance de su movimiento) demuestran que al morenista no le interesan los argumentos.

“Desgraciadamente la reacción de López Obrador fue primero demostrarnos que no le interesan los argumentos técnicos sino las venganzas, imaginarios respecto de grupos que él les llama mafias de poder”, sostuvo.

En relación al avión privado que utilizó en Sonora, la candidata independiente dijo que para eso le alcanza a los partidos políticos ya que tienen muchos recursos económicos, pero se pronunció en desacuerdo con el doble lenguaje del López Obrador , ya que se había manifestado en contra de aviones privados durante las campañas electorales.