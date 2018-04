Nadie va a ordeñar ductos porque habrá trabajo: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia' (Morena, PES, PT), dijo que, de llegar a la presidencia en las próximas elecciones, terminaría con el robo de combustible (conocido como “huachicoleo”) porque todos los ciudadanos tendrían un trabajo asegurado.

“Nadie va a ordeñar ductos porque van a tener trabajo, porque van a tener buenos ingresos, buenos salarios”, aseguró López Obrador durante su acto de campaña en Río Bravo, Tamaulipas.

Desde hace más de una década el robo de combustible ha sido un problema en el país. De acuerdo con el reporte anual de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2017, en dicho año se reportaron 10 mil 363 tomas clandestinas en los ductos, un aumento de 50.77 por ciento respecto a 2016, cuando se registraron 6 mil 873.

En el último año, las entidades que se vieron más afectadas fueron Guanajuato, con mil 852 reportes de ductos ordeñados; Puebla, con mil 443, y Tamaulipas, con mil 100.

AMLO ha reiterado durante su primera semana de actos proselitistas que la transformación del petróleo en gasolina será una prioridad de su gobierno.

“En México consumimos 800 mil barriles de gasolina diarios y se producen 200 mil. Importamos 600 mil barriles por los huachicoleros de arriba, de cuello blanco. Vamos a acabar con el huachicoleo de arriba y abajo”.

En su visita por Tamaulipas, el candidato insistió en la pluralidad del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dijo que la próxima jornada electoral será distinta a las demás.

“No es cualquier elección la del 1 de julio. No es a ver cómo me voy a colar para ser presidente municipal, diputado, senador o presidente. Quien quiera puestos, que se vaya al mercado. Eso no sirve”.

López Obrador convocó a la unidad de "todo el pueblo" para conseguir una transformación y un cambio de régimen eliminando la corrupción, las injusticias y los privilegios.