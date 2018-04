Morenistas queman playeras de su partido en Veracruz

VERACRUZ.- Integrantes de Morena en el estado de Veracruz anunciaron su renuncia al partido y quemaron playeras con el logotipo del Morena pues se dijeron inconformes con imposiciones de candidatos en las próximas elecciones.

Aproximadamente 50 personas dieron una rueda de prensa en el municipio de Coatzacoalcos, para expresar su molestia con la nominación de Mónica Robles Barajas a la diputación local por la vía plurinominal.

Consuelo Valentín Jiménez, una de las morenistas, expresó que Robles Barajas ha estado vinculada a Javier Duarte de Ochoa, pues cuando éste fue gobernador ella ocupó una curul en la Cámara local por la alianza PRI-PVEM y apoyó varias de las propuestas del hoy detenido.

Añadió que el esposo de la hoy candidata pulirnominal es Iván Hillman Chapoy, el cual también ha sido señalado por diversos actos de corrupción durante su paso por diferentes cargos públicos.

La familia de Robles Barajas es dueña de diversos medios de comunicación en el estado de Veracruz y los cuales durante el sexenio de Javier Duarte fueron beneficiados con contratos millonarios por publicidad.

“Recuerdo cuando iniciamos Morena que era contra la mafia del poder, contra los Hillman, contra los Robles, en el sentido de las personas que representaban, contra estos partidos, (…), habíamos depositado nuestra esperanza en un partido donde pensamos que iba a hacer la diferencia, no fue así”, declaró Valentín Jiménez.

Por su parte, María Eugenia García Rodriguez, quien perteneció al comité municipal de Morena, acusó que la hoy candidata al senado de la República por el Morena, Rocío Nahle García, ha sido quien ha impuesto a varios de los candidatos en Veracruz, dejando de lado a militantes de su partido.

Ademas de ser candidata, Nahle García fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ocupar el puesto de Secretaria de Energía en caso de ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones.

“Las imposiciones, todo lo que ha pasado con la señora Nahle, que siempre ha querido hacer y ha hecho lo que ha querido aquí en el municipio de Coatzacoalcos y en todo el distrito de Veracruz, entonces yo considero que no tiene caso que estemos en un lugar donde no nos quieren”, declaró.

Ante las inconformidades de los ahora exintegrantes de Morena, Nahle García aseveró que todo ha sido orquestado desde el gobierno del estado de Veracruz para atacar su imagen y la del Movimiento de Regeneración Nacional.

Incluso aseveró que Morena no tiene playeras y que las quemadas en Coatzacoalcos fueron mandadas a hacer expresamente para esa protesta, aun cuando algunas de las personas que la acompañaban previo a la entrevista portaban precisamente estas prendas.

Ante la pregunta sobre las imposiciones en el sur del estado la aspirante al Senado únicamente expresó que cada partido puede seleccionar a sus candidatos como desee.

"No sé, no sé, no sé, cada partido tiene su forma de seleccionar su manera de seleccionar sus candidatos, (...) está nervioso, pues fíjate, nosotros no tenemos playeras, las tuvo que mandar a hacer para poderlas quemar", sentenció.