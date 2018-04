Morena, un proyecto de perdedores: Barrales

En Morena los mueve el resentimiento y así no se saca al país o a la ciudad adelante, aseguró la candidata de Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales.

La candidata del PRD-PAN-MC acompañó a Nora Arias, candidata a la alcaldía de la Gustavo A. Madero por la misma coalición, en acto masivo en la explanada delegacional.

Ahí, la expresidenta nacional del PRD sostuvo que el otro proyecto (Morena) está lleno de personajes que no obtuvieron las candidaturas que buscaban y se fueron a formar en las filas de ese partido.

“Todos los que están allá se fueron del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano y hasta del PRI porque no obtuvieron cargos o candidaturas. Son un proyecto hecho de perdedores, de la cabeza a los pies”, lanzó.

Barrales Magdaleno recalcó que en su trayectoria política se ha mantenido fiel al sol azteca pero, sobre todo, a la gente de la ciudad.

“No nos hemos doblado a partir de los cargos. El 95 por ciento de las veces que he ido a las urnas he ganado. Aquí estamos firmes quienes hemos luchado por democratizar a la Ciudad de México; yo no he traicionado, no he ido a buscar cargos,” manifestó la candidata a la Jefatura de Gobierno.

Ante miles de simpatizantes, la perredista aseguró que se necesita recuperar la paz, el orden y la seguridad en las calles de la ciudad para el bien de los capitalinos.