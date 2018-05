Morena suspende campaña en Guanajuato en protesta por asesinato de candidato

El candidato de 'Juntos Haremos Historia' al gobierno de Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, anunció este viernes que, tras el asesinato de José Remedios Aguirre, aspirante a la alcaldía de Apaseo el Alto, los integrantes de la coalición suspenderán sus actos de campaña.

Aguirre fue asesinado este viernes a balazos en las instalaciones del Parque Ecológico del municipio.

"El gobernador Miguel Márquez Márquez es responsable de dar garantías de seguridad no sólo a los candidatos, sino a todos los ciudadanos, y es claro que no está cumpliendo con su tarea; es claro que vivimos en un estado en donde no hay gobierno", señaló Sheffield Padilla.

El aspirante morenista llamó a la Federación a tomar medidas para que garantice las condiciones necesarias para que los comicios se lleven a cabo.

"No existen en este momento en Guanajuato las condiciones para realizar un proceso electoral, pues las autoridades estatales se encuentran rebasadas o entregadas a la delincuencia", aseguró.

El candidato Ricardo Sheffield encabezaba un evento que fue interrumpido por la noticia del asesinato de José Remedios.

Añadió que los actos de campaña se reanudarán el día de mañana “porque la mejor forma de rendir homenaje a nuestro compañero es salir a ganar para cambiar las cosas en nuestro estado”.

Este asesinato se suma a la ola de violencia en contra de políticos, de distintos cargos, y candidatos a puestos de elección popular.