Mikel propone construir plantas de tratamiento de agua en Xochimilco y Tláhuac

Mikel Arriola, candidato por el PRI a la jefatura de Gobierno de CDMX, propuso que, además de arreglar las tuberías de la red de agua de la ciudad, es necesario poner plantas de tratamiento de agua, una en Xochimilco y otra en Tláhuac, con vistas a recuperar los canales y chinampas.

“Si no ponemos una planta de tratamiento en Tláhuac y otra en Xochimilco que opere la ciudad, no vamos a resolver el problema del agua pero, si las ponemos, imagínense que vuelva el agua limpia a los canales de Xochimilco. No solamente para turismo, sino para chinamperos”, dijo.

La preocupación de comerciantes y vecinos de #Xochimilco es rescatar el turismo y la productividad del campo que se ha perdido con la depredación de los canales y la ineptitud de las actuales autoridades para cuidar el #MedioAmbiente.https://t.co/tpXWi36Z3R — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 4 de abril de 2018

Los canales se encuentran contaminados por las descargas de aguas negras provenientes de distintos predios. Este hecho podría hacer que Xochimilco deje de ser considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Arriola Peñalosa considera que si se logra solucionar el problema de agua limpia en los canales, se podría impulsar tanto el turismo como la productividad de los chinamperos, que son los principales afectados por esta situación.

Durante su recorrido por el poblado de Santiago Tulyehualco, Xochimilco, el abanderado priista se reunió con habitantes de la zona para reiterar sus propuestas de campaña en materia de seguridad, desarrollo social y vialidad.