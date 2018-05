Mi mamá me enseñó a mochar la mano: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato presidencial independiente, aseguró que fue de su mamá de quien aprendió a 'mochar las manos', durante su encuentro con la gente del estado de Tamaulipas.

"Mi mamá me enseño a mochar la mano", dijo el candidato al explicar que ella le inculcó a no tomar las cosas que no le pertenecen, refiriéndose a los gobiernos "corruptos" que se llevan dinero de subsidios públicos.

"Me duele la mano si quiero agarrar algo", detalló.

Rodríguez Calderó reiteró promesas de campaña como ser un presidente “sin corbata, que escuche al pueblo”, tener hospitales de primer mundo, impulsar escuelas militarizadas y mejorar la seguridad.

Al hablar de su vida política, 'El Bronco' dijo que antes del asesinato de su hijo pertenecía al PRI.

“Yo era prinosaurio y ahora sólo soy dinosaurio”, señaló.