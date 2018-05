Mi madre me defendió cuando me dijeron jorobado: 'Cuau'

El candidato a gobernador de Morelos por la coalición 'Juntos Haremos Historia', Cuauhtémoc Blanco, recordó en un video publicado en su cuenta de Facebook una ocasión en la que su madre, Hortensia Bravo Molina, lo defendió cuando lo llamaron jorobado durante un partido en el Estadio Azteca.

"Ella es igual que yo, no le tiene miedo a nadie. Te regaña y le dice las verdades a todos. Me acuerdo cuando en el Estadio Azteca le gustaba sentarse, cuando jugaba, ahí en la tribuna para echar relajo, y hubo unas personas que me comenzaron a criticar, me comenzaron a decir 'jorobado y jorobado', y mi mamá les dijo textual: 'jorobado tu chingada...', aquí estoy yo, a ver dímelo aquí de frente".

El abanderado de Morena narró que sus hermanos, entre risas, le contaron que su mamá se comenzó a pelear con unas personas porque le dijeron jorobado y que él le dijo que no había necesidad.

"'No, pero te tiene que respetar, ¿cómo que jorobado? Y a mí sí me duele'. Son momentos y cosas que, al final, tu madre está al pendiente", explicó el exfutbolista mexicano.

Blanco Bravo también enumeró los sobrenombres que ella le ha puesto, como 'Temo', cuando era pequeño, y 'Pelón', porque se está quedando calvo. Dijo, además, lo que le admira y recomendó que, en todo momento, cada ciudadano cuide de su madre.