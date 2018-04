Despiértate con... Ricardo Anaya; promete dar conferencia mañanera diario

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente' a la Presidencia, declaró que su campaña será de propuestas. "Todos los días de la campaña vamos a hacer una conferencia de prensa a las 7 en punto de la mañana. Cada día una propuesta para resolver los problemas de nuestro país".

Anaya Cortés explicó que en su arranque de campaña el pasado 30 de marzo realizó un Hackatón para enviar dos mensajes: "Primero, porque nosotros sí creemos en los jóvenes. Y el segundo mensaje que decidimos enviar en nuestro arranque es que nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas".

El candidato panista detalló que hará esto porque la gente "está esperando soluciones reales a los problemas del país". Entre estos mencionó las desapariciones de personas en Jalisco y en todo México, la desigualdad en los salarios de las mujeres y el aumento de los feminicidios.

"En 2017 en Jalisco desapareció una persona cada dos horas. Parece difícil de creer esa estadística. Algunos ya no fueron jamás encontrados. Otras y otros sí, no en las circunstancias que hubiéramos querido. Pero la cifra es alarmante y yo lo entiendo. No podemos seguir viviendo con estos niveles de violencia", agregó.

En el arranque de campaña del aspirante al gobierno de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se comprometió a resolver los problemas de la zona de San Juan de los Lagos, entre los cuales están el abastecimiento del agua, la inseguridad y la corrupción en la producción y venta de leche.

Sobre esto Miguel Ángel Martínez mencionó: "Tenemos muchos años oyendo hablar de la solución de los problemas del agua sin que nadie resuelva el problema. Queremos, señor presidente Anaya, que te comprometas con este pueblo generoso de la región de los Altos de Jalisco en estos tres temas".