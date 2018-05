Menos víscera y más razón para el próximo 1 de julio: EPN

Enrique Peña Nieto, presidente de la República, exhortó este miércoles a los mexicanos a razonar su voto el próximo 1 de julio, a pensar con la cabeza y no con la víscera.

En su participación en la 82° Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el mandatario expuso que hay que tener una definición tras hacer una valoración real y objetiva de cada una de las propuestas de los candidatos.

"Espero que el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, cómo para qué lo digo", dijo el mandatario.

Peña Nieto subrayó que como presidente de la República respetará la decisión mayoritaria que lleven a cabo los mexicanos el próximo 1 de julio en las casillas.

Durante la reunión de ganaderos, Oswaldo Cházaro, presidente de la CNOG, manifestó que no es tiempo para que existan improvisados en el gobierno que lleguen a hacer experimentos en un sector tan importante como es la producción de alimentos.

Puntualizó que hoy en día no existe un campo perdido ni devastado; sin embargo, es necesario mantener esquemas de apoyo al sector, así como un trabajo en conjunto entre gobierno y productores.