Meade sí aceptará los departamentos de AMLO

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México', declaró que sí aceptará los dos departamentos que le ofreció Andrés Manuel López Obrador durante uno de los intercambios del primer debate presidencial.

"Ahí están, si va uno al Registro Público de la Propiedad están a su nombre (...) además quedé de rifarlos. Él dice 'no miento, no traiciono' y aquí estoy esperando que venga a entregarlos", comentó en entrevista para Grupo Fórmula.

En el desarrollo del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) entre los candidatos a la Presidencia, Meade cuestionó a López Obrador, abanderado por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sobre tres departamentos que aparecen en el Registro Público de la Propiedad, pero no en su declaración ‘3 de 3’.

"Para poder decir que uno es honesto, hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra y aquí no es muy difícil. Andrés Manuel (López Obrador), si buscas en el Registro Público de la ciudad (CDMX) si tienes o no bienes, te aparecen tres departamentos. Buscas tu ‘3 de 3’ y no aparecen", acusó Meade en el debate.

Ante el señalamiento López Obrador negó lo dicho por su adversario y ofreció regalar las supuestas propiedades.

"No tengo tres departamentos a mi nombre. Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade", contestó AMLO.

De acuerdo con su declaración ‘3 de 3’, y que se puede consultar en la plataforma que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) habilitó para este periodo electoral, el tabasqueño especifica que no tiene ningún inmueble a su nombre.

El abanderado de la alianza ‘Todos por México’ reconoció que una de las tres propiedades podría estar dada de baja, por lo que sólo serían dos las que aún aparecen en los registros públicos.