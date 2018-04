Meade reta a Anaya y a AMLO a debatir

El candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, retó este lunes a sus rivales Andrés Manuel López Obrador, de la coalición ‘Juntos haremos historia’, y Ricardo Anaya, de ‘Por México al Frente’, a debatir públicamente sobre sus situaciones inmobiliaria y patrimonial.

"Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran?", expresó el abanderado priista a través de su cuenta de Twitter.

En entrevista para Grupo Fórmula, el candidato señaló que “tiempo, lugar y circunstancia, dejamos que escojan ellos, el tema lo planteamos nosotros”. En varias ocasiones, Meade ha insistido en que los funcionarios públicos presenten una certificación de sus ingresos y registros públicos de la propiedad, tal como lo exige la ‘Ley 3 de 3’.

Las fechas y lugares aprobados por el INE para los debates oficiales son: el 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana, y el 12 de junio en Mérida.

Entre los temas a discutir estarán el combate a la corrupción e impunidad; seguridad pública y violencia; comercio exterior e inversión; crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología, entre otros.

“Un debate que permita que se hagan estos contrastes, ojalá no sea un debate acartonado, ojalá no sea un monólogo en donde nos vayamos acompañando los candidatos”, mencionó Meade.

Anaya no acepta el reto de debatir con Meade

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, dijo que no quiere debatir con José Antonio Meade, solamente le interesa discutir con Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Yo quiero ser muy respetuoso, no quiero lastimar a nadie, con el que tengo intención de debatir es con López Obrador, no con el tercer lugar”, declaró en entrevista con Grupo Fórmula.

Margarita Zavala se invita sola

Margarita Zavala, candidata independiente, se sumó al reto a través de su cuenta oficial de Twitter @Mzavalagc.

“El asunto es que hablemos de la situación patrimonial, de la 3 de 3, yo no le veo ningún problema que hablemos, al contrario (...) los debates no son a elegir con quién, es parte de la democracia. Yo no me cierro a ningún debate y además estaré el del 22 de abril”, declaró en entrevista con Grupo Fórmula.

En respuesta, José Antonio Meade le dio la bienvenida a Zavala y argumentó que no duda que ella y su familia viven de acuerdo a su ingreso, pero no ve lo mismo con los otros dos candidatos.