Meade propone crear el instituto nacional para el desarrollo profesional docente

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por la coalición 'Todos por México', propuso crear el instituto nacional para el desarrollo profesional docente como complemento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con el fin de ayudar a los maestros con herramientas necesarias para la evaluación magisterial.

"Proponemos crear un instituto nacional para el desarrollo profesional docente, esto es un instituto que se encargue de la evaluación, de darle al personal docente los mejores elementos para evaluación y preparación, esto para que evaluación y desarrollo vayan de la mano", dijo Meade, este lunes en Jalisco.

El presidenciable reafirmó su propósito de incrementar el sueldo de los docentes y garantizar la preparatoria para los estudiantes. Sin embargo, afirmó que uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes cuando buscan empleo es la falta de experiencia, por eso presentó el modelo dual de educación para que puedan ligar estudios y trabajo, sin que uno interfiera en el otro.

"Tenemos que construir, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Estados Unidos, un esquema en donde trabajo y escuela se hablen, se hablen de suerte tal que mientras está uno estudiando, el trabajo cuente para dar crédito contra la posibilidad de graduarse y eso implica hacer compatible el trabajo con el estudio".

El Instituto Nacional para la Evaluación Docente adquirió el rango de organismo público autónomo a partir del 26 de febrero de 2013, derivado del dictamen de la Reforma Educativa que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2012.

El candidato a la Presidencia ha propuesto durante su campaña el aumento a los pagos de los maestros, proporcionar becas necesarias para que los jóvenes concluyan sus estudios de nivel medio y superior, y crear más escuelas de tiempo completo.

Al finalizar su encuentro con los jóvenes, en entrevista, Meade Kuribreña habló sobre la agresión de la CNTE contra los simpatizantes priistas en Puerto Escondido, Oaxaca.

También criticó la postura de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por la coalición 'Juntos Haremos Historia', por su postura ante la Reforma Educativa y aseguró que motiva a los maestros a la violencia.

"Es una inconsistencia y habla de una falta de liderazgo y de compromiso. No se puede quedar bien con los dos, no se puede al mismo tiempo convocar a la violencia y vincularse con los violentos; luego pretender no deslindarse. No hay espacio para bromas ni para el humor".

Dijo que Andrés Manuel es el mismo tigre que incita a la violencia y amenazó que para frenarlo soltará un puma:

"A ese tigre le vamos a poner un puma comprometido con la paz y tranquilidad y, como en las otras dos ocasiones, va a tener el mismo resultado", aseguró el presidenciable.

Con información de Mariana León Medina.