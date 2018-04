Meade presentará el jueves su '3 de 3'

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México', adelantó a través de su cuenta de Twitter que presentará el jueves su declaración '3 de 3' ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo a la plataforma habilitada por este organismo para las elecciones del próximo julio, el exsecretario de Hacienda es el único de los candidatos a la presidencia que aún no presenta este documento.

El candidato lamentó en el mismo tuit la negativa de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya a debatir públicamente el patrimonio de cada uno.

"Me parece lamentable que @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC rehuyan a debatir algo tan elemental como nuestra propia situación patrimonial. Así traerán la conciencia...", escribió.

Mañana jueves presentaré ante el @imcomx mi declaración #3de3. Pero iré más allá, mucho más allá, ya verán. Y me parece lamentable que @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC rehuyan a debatir algo tan elemental como nuestra propia situación patrimonial. Así traerán la conciencia... — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 4 de abril de 2018

En Sinaloa, en un evento realizado el martes, el abanderado por la coalición 'Todos por México' declaró que su propuesta de esta declaración es completarla con un certificado, basado en información del Registro Público de la Propiedad y Hacienda, que compruebe la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

El lunes, Meade Kuribreña utilizó su red social para retar a López Obrador y Anaya a un debate en el que discutieran su situación inmobiliaria y patrimonial.

Ambos candidatos rechararon participar en este debate.

López Obrador dijo el martes en Coahuila que la ventaja en las encuestas hace que otros candidatos lo reten continuamente.

"Me dicen (mis asesores) no te pelees. Sereno, moreno. No caigas en ninguna provocación".

Por otra parte, Ricardo Anaya mencionó en su conferencia matutina del martes que no veía el caso de debatir con quién va en un lejano tercer lugar y no tiene posibilidades de ganar.