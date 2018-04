'Meade maneja camión de basura': Margarita

Ricardo (Anaya) es buen polemista, pero es como una paleta de hielo, por su falta de convicción, pasión y democracia en sus decisiones. (José Antonio) Meade trató de hacer un buen debate, pero su problema es que viene manejando un camión de basura, que es su partido. Y Andrés (Manuel López Obrador) lo vi como un hombre enojado que desprecia a los demás”.

Así describe Margarita Zavala a los principales contendientes por la Presidencia, tras el primer debate.

“¿Y Jaime Rodríguez?”, se le preguntó, y dijo: “ya hablando en serio, se trata de la Presidencia”. Sobre la propuesta de “Mochar la mano al que robe”, dijo: “se trata de que el que la haga, la pague; pero no como ley del Talión”.

En entrevista con El Financiero- Bloomberg, a unas horas de iniciar una gira por Guanajuato, Zavala se mostró contenta con la oportunidad que le dio el debate, pues a falta de spots, se pudo dirigir a “los millones de ciudadanos que deciden”.

“Seguiré hablando de temas que nos duelen, como la seguridad, la honestidad y la vida pública; también de los grupos en condición de vulnerabilidad”, adelantó la exprimera dama, quien descartó hacer un cambio en su estrategia.

Afirma que no le pesa “tener que exorcizar el fantasma de Felipe Calderón” todos los días, en cada foro, pues, de llegar a la Presidencia, será ella quien tome las decisiones.

“Cansado no, es comprensible (…) por mucho tiempo López Obrador me dijo ‘La señora Calderón’, y yo le respondí inmediatamente: ‘Margarita Zavala, aunque te cueste trabajo’. Porque es así como me presentó ante el país”, aclaró.

Ataviada con un pantalón de lino blanco y una blusa de color del partido al que renunció para continuar por la vía independiente, dijo que de Acción Nacional “me llevé sus valores y sus colores”, y descartó un regreso. “¿Qué va a pasar? Lo que decidan los panistas; voy a esta contienda por convicciones y congruencia, que son parte de mi vida, son mis valores”, argumentó.

Margarita llega al primer tercio de su campaña, y ni los resultados poco favorables, reflejados en las encuestas, ni las críticas a su campaña, le harán declinar a favor de nadiea, como tampoco pedirá a sus contrincantes que lo hagan.

“¿Por qué debo creer que los votos de Meade o de Ricardo (Anaya) se vendrían conmigo?”, cuestionó.

Con información de Amilcar Salazar Méndez.