Martha Erika Alonso asegura no tener listo equipo de trabajo para Puebla

La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, aseguró en entrevista con un medio local que no tiene listo todavía el equipo de trabajo con el que gobernará.

La panista fue cuestionada si dentro de su equipo hay espacio para los excandidatos Enrique Doger, del PRI, y Michel Chaín, del PVEM, a lo que respondió que no los incluiría en su gabinete ya que no tiene nombres del equipo aún.

“Yo no he pensado todavía quién me va acompañar para gobernar el estado, pero sí puedo decir que quiero a los mejores hombres y mujeres con los currículos que avalen el puesto que van a desempeñar”, mencionó.

La panista confirmó que se reunirá con los respectivos excandidatos el próximo martes 17 de julio para analizar sus propuestas e integrarlas dentro de su gobierno, aunque descartó un pronto encuentro con Miguel Barbosa Huerta, abanderado de Morena.

“Sentarme también con Miguel Barbosa porque no dudo que también tiene propuestas buenas y positivas para el estado, pero mientras no se tenga la madurez política no se puede llevar a cabo", dijo.

Alonso recibió su constancia como gobernadora este domingo, acto que el abanderado de Morena impugnará por supuesto “fraude electoral”. Sin embargo, la ahora gobernadora electa hizo un llamado para tomar la decisión con “madurez y aceptar la derrota”.

La exprimera dama de la entidad también afirmó que está dispuesta a trabajar en coordinación con la presidenta municipal electa del estado, Claudia Rivera Vivanco de Morena. Y aclaró que hasta ahora no ha tenido acercamiento alguno con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.