Marichuy es una mujer que México merece y necesita: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', refirió en entrevista para Político MX que María de Jesús Patricio Martínez es una mujer que el país necesita y que intentará contactarla.

"Marichuy no impugnó su proceso pues, debió de haberlo hecho. (...) no tengo el placer de conocerla, me gustaría conocerla. Es una mujer también atrevida, valiente. Es una mujer que necesita el país. Voy a buscarla.(...) Espero poder yo tener un contacto con ella para poder platicar. Creo que es una mujer que México merece y necesita", dijo este viernes el candidato presidencial por la vía independiente.

María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como 'Marichuy', es la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que se lanzó como candidata independiente. Tras un accidente tuvo que retirarse de la contienda.

La vocera indígena presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) más de 600 mil apoyos ciudadanos, de los cuales 94.5 por ciento fueron avalados. No obstante, para aparecer en la boleta necesitaba 864 mil 536 firmas.

El gobernador con licencia en Nuevo Léon, habló del tema de la inseguridad y aseguró que es el único candidato presidencial que ha vivido la violencia que azota al país en carne propia.

"Mi hijo mayor murió perseguido por la violencia y la violencia organizada o desorganizada, no sé como decirle. Mi hija Valentina fue secuestrada de dos años de edad. A mí me han querido matar tres veces", aseveró.

Respecto al tema de la comunidad LGBTTTI, Rodríguez Calderón dijo que cada quien se debe casar con quiera; sin embargo, no cree que los matrimonios igualitarios deban adoptar niños.

"No creo en eso. Eso no está bien hasta que no tengamos una cultura y una educación que permita que esos niños no sean denostados, eso también lo tiene que entender la comunidad lésbico-gay", afirmó 'El Bronco'.