Margarita Zavala expresa rechazo absoluto a pena de muerte

La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, expresó su rechazo absoluto a la pena de muerte y a medidas que dañen los derechos humanos, por ello, pidió a sus contrincantes tener responsabilidad en las medidas que propongan.

“A mí el respeto a los derechos humanos me parece elemental, si en medio de este sistema además hay quien empieza a hablar de penas capitales y demás, a mí me parece peligroso, ese tipo de propuestas, no voy con ellas”, dijo a empresarios de Guanajuato.

Comentó que los candidatos presidenciales deben asumir la responsabilidad de sus comentarios y propuestas, en referencia a Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', quien mencionó la necesidad de “mocharle la mano” al que robe.

“No podemos generar una sociedad que odie con nuestras responsabilidades, y te voy a decir, también es cierto que cuando se dijo que esa podía ser una pena, cortar la mano, a los dos días aparecieron manos cortadas. La responsabilidad de un líder es mayor de lo que ustedes imaginan”, dijo.

Además reprochó que los candidatos se atrevan “a mentirle a la gente”, prometiendo acciones que no se pueden realizar. “No le podemos mentir a la gente, nadie lo está pidiendo”, dijo.

Algunos de los asistentes criticaron su falta de “garra” durante su campaña y en su presentación en el debate, "se ve plana”, “le falta liderazgo”, le mencionaron al señalar que no resaltó frente a sus contrincantes.

Sin embargo, la exprimera dama les pidió “salir de la caja” de cómo debe ser un candidato y reconoció que no tiene “un liderazgo de hombre”, pero su forma de hacer política le permite ser una candidata diferente, por ello les pidió a ellos que ejerzan su liderazgo al emitir el voto.