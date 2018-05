Margarita sostiene que NAICM debe concesionarse

OAXACA.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, señaló que la mayor parte de los servicios del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) debe concesionarse a empresas privadas para lograr un autofinanciamiento.

"Es cierto que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto que se presta a una serie de combinaciones en términos de empresas públicas y empresas privadas, y es mejor, soy de la idea, que la mayor parte de los servicios sean para las propias empresas privadas, bajo consecionario, para poder revisarlas, transparentarlas, para que al Estado no le cueste tanto dinero", sostuvo.

Entrevistada en un mitin en Oaxaca, la candidata sostuvo que dejar a empresas que se encarguen de los servicios es una práctica que se tiene en todo el mundo y permite tener una mejor gestión de los recursos.

"Siempre he creído que el propio aeropuerto a través de sus servicios podría ser autofinanciado, como es en la mayor parte del mundo. Desde luego todavía falta una parte para poderse entregar, que es los servicios aeroportuarios y eso tendrá que seguirse haciendo", determinó.

Sin embargo, aclaró que otorgar concesione no implica descuidar la rendición de cuentas de los contratos que se otorguen, pues el principal valor será la transparencia.

"Si eso se hizo licitamente pues qué bien, y si no, que se regrese lo que se tenga que regresar; es decir, el NAICM es una obra que tiene que echarse para adelante hasta por una palabra del Estado, por un sentido natural de certeza jurídica, pero eso no significa que uno no revise la transparencia y la honestidad de cada uno de estos contratos", añadió.