Margarita ofrece a empresarios 'que el gobierno no estorbe'

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, presentó ante empresarios sus propuestas de seguridad, economía y turismo, y se comprometió a tener un gobierno “que no estorbe” en términos de crecimiento.

“Lo que queremos es un gobierno que no esté estorbando, que no vea cuánto le quita al ciudadano, sino cuanto le da al ciudadano”, dijo al terminar su exposición ante integrantes de la de la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Previamente, al presentar sus propuestas a los empresarios, la aspirante dijo que el actual gobierno no genera condiciones para el crecimiento económico.

“Generar las condiciones para crecer más, y una de ellas desde luego es el Estado de Derecho. Es el deber del gobierno generar esas condiciones para crecer más, porque como ustedes dicen, el gobierno no genera riqueza, de hecho cómo estorba para la generación de riqueza. Me queda clarísimo, lo sé muy bien. Yo lo que quiero es que tengamos un gobierno que los deje trabajar”, sostuvo.

En el encuentro, la expanista habló de las oportunidades de crecimiento económico en el turismo, pese a las alertas de otros países, por ello, entre sus propuestas de seguridad habló de una especial para turistas y el sector.

“Ya sé que en términos turísticos (México) aguanta mucho, aguanta alertas. Hacen mucho daño pero está lo que tenemos de riqueza natural, de diversidad, está la capacidad de la gente de ser hospitalaria, que aguanta muchas cosas. Pero no es justo, porque puede ser uno de los claros motores económicos de nuestro país, por eso lo estoy planteando no solo como imagen, sino como crecimiento económico”, destacó.

Además, reiteró su llamado a los empresarios para no caer en el voto de pánico, a otorgarle el sufragio al bien posible y no al menos malo, “que no decidan por miedo, por susto, no; que decidamos por nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras razones, nuestros amores”.