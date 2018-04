Margarita llama a 'itamitas' a no dejarse ningunear, despreciar, etiquetar...

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, se presentó este martes al Ciclo de Conferencias #Elecciones2018 #PolíticaITAM2018, en donde pidió a los estudiantes que no se dejaran "ningunear".

“Itamitas… ustedes pueden votar obviamente por quien quieran, pero no se dejen, no se dejen ningunear, no se dejen despreciar, no se dejen etiquetar, no dejen que denigren a su institución”, dijo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La candidata independiente hizo énfasis en este tema, pues en redes sociales se ha difundido, desde hace una semana, un video en el que el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, habla de los egresados del ITAM y los llama “malos técnicos”.

Durante su exposición, Margarita Zavala afirmó que respetará los resultados de la elección presidencial: “siempre respetaré a los mexicanos que voten por ellos (los otros candidatos), todos tenemos la tarea de sacar a México adelante.”

Cuando se le cuestionó sobre el tema de seguridad, Zavala aseguró que ella es la única que tiene experiencia en el tema, por su formación como abogada, por su participación en el Congreso y por haber acompañado la administración del expresidente Felipe Calderón. Dijo que un gobierno con los instrumentos legales puede hacer frente a la delincuencia.

“Con respecto a Felipe (Calderón), yo estoy convencida que un gobierno con todos los instrumentos legales decide enfrentar a los criminales para defender a los ciudadanos, está haciendo lo correcto, y más si está fortaleciendo a las instituciones, quizá si hubiéramos seguido el camino, no tendríamos los niveles de violencia que hoy tenemos”, indicó.

Se espera que los tres candidatos a la Presidencia de México, asistan al ciclo de conferencias organizado por el ITAM.