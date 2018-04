Margarita exhorta a Trump a reconsiderar la militarización de la frontera

Margarita Zavala, candidata presidencial independiente, acudió este jueves a la Embajada de Estados Unidos en México para entregar una carta dirigida a Donald Trump, en la que solicitó reconsiderar las acciones militares en la frontera norte del país con tropas estadounidenses.

En el escrito Zavala expuso los puntos favorables de las relaciones entre ambas naciones.

"Nuestras relaciones tanto diplomáticas como comerciales, incluso culturales, han sido siempre muy productivas para los dos países y han marcado nuestras sociedades e incluso nuestras culturas, y la verdad es que ese intercambio que hemos tenido entre esos dos pueblos son más grandes que los discursos de odio", sostuvo la candidata independiente al finalizar la entrega del documento.

Hago un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República a unirnos en esta petición, más allá de nuestras diferencias. México es primero. #JuntosIsTogether pic.twitter.com/539xtZPkJZ — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 5, 2018

La candidata independiente también destacó el flujo comercial en la frontera con Estados Unidos.

"Tres mil kilómetros de frontera, en donde pasan más de un millón de personas todos los días, donde pasan más de 420 mil coches, automóviles, transportes de carga, vehículos que cruzan la frontera para llevar bienes, para intercambiar cosas entre México y Estados Unidos, es una frontera en la que transitan como más de mil 500 millones de dólares", mencionó.

Zavala consideró que no es sensato impedir el intercambio comercial en la franja fronteriza al norte del país y calificó de hostiles las acciones de militarizar la zona.

"No es razonable que se obstaculice el intercambio comercial, no es razonable llamar a una militarización de la frontera sur, no es un gesto de respeto, y por eso estoy exhortando a que se reconsidere esa medida hostil", dijo la independiente.

El pasado martes, Donald Trump anunció acciones militares en la frontera sur de Estados Unidos, ante estas declaraciones los candidatos a la Presidencia de México reaccionaron.

Presidente @realDonaldTrump, sepa que en Mexico estamos en campañas electorales señalando nuestras diferencias entre candidatos, pero a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y le exigimos respeto. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 4, 2018

La carta que entregó la candidata en la embajada estadounidense, destaca los beneficios de la relación bilateral desde 1822, cuando por primera vez se establecieron relaciones diplomáticas, y reiteró su compromiso con la defensa de los mexicanos.

Recordó que aunque México se encuentra en periodo electoral y los candidatos han manifestado sus diferencias, la defensa de la dignidad nacional les da una sola voz.