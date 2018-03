Margarita estará en la boleta; 'El Bronco' y Ríos Piter, fuera

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que Margarita Zavala Gómez es la única aspirante independiente que estará en la boleta electoral como candidata por la Presidencia de la República, mientras que Jaime Rodírguez 'El Bronco' Calderón y Armando Ríos Piter, a pesar de los recursos de revisión de firmas que presentaron, están fuera de la contienda.

La candidatura independiente por la Presidencia de la República de Margarita Zavala fue aprobada por el Consejo General del INE al filo de la 1 de la mañana.

El INE verificó la autenticidad de los apoyos recabados para las candidaturas independientes. Se revisaron, entre otros, los puntos de fiscalización, rendición de cuentas, ingresos y gastos.

A pesar de esta revisión, el consejero del INE José Roberto Ruíz dijo que "es necesario que se respete la presunción de inocencia. No es justo para los aspirantes independientes que no se conozca el proceso de revisión. Lo justo es que se lleve a Tribunales (...). Tenemos que ser más cuidadosos de no aseverar este tipo de cosas (de que algunos aspirantes independientes a la Presidencia presentaron credenciales apócrifas para recabar apoyos)".

El consejero Benito Nacif estuvo de acuerdo con las palabras de Roberto Ruíz, y añadió que a los aspirantes independientes por la Presidencia se les presentó, el miércoles en la noche, una presentación de Power Point con la información de las firmas apócrifas.

Sin embargo, la consejera Adriana Favela recalcó que, después de las revisiones cuantitativa y cuantitativas, Margarita Zavala sí cumplió con las firmas y la dispersión territorial. "La única propuesta para ella es que cambie su emblema porque no se permite que tenga su silueta", comentó Favela . Además, añadió que todos los procedimientos y quejas se van a revisar en instancias como la Fepade

Margarita Zavala tiene 48 horas para cambiar su emblema para que no sea sancionada con amonestaciones o incluso la cancelación de su candidatura independiente.

Aunque fue la única independiente a la que se le avaló una candidatura por la Presidencia, Zavala presuntamente tuvo más de 400 mil apoyos apócrifos.

Por ello, el consejero Ciro Murayama comentó que la entrega de apoyos inválidos no debe quedar sin sanción, pero para ello debe mediar un juicio que no ha habido; además, añadió que "si negáramos el registro a Maragarita Zavala, estaríamos cometiendo un atropello. Mañana, Zavala podrá iniciar su campaña. Se verá si, tras el juicio, el Tribunal Electoral determina otra cosa, pero más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso. El INE no puede negar a Margarita Zavala un derecho fundamental".

La consejera Pamela San Martín señaló que todas las inconsistencias ya están siendo revisadas, y después de ello se adjudicarán las penalizaciones debidas.

En la sesión, antes de las 00:30 horas, momento en el que todavía no había un veredicto final sobre la aprobación de las candidaturas independientes por la Presidencia, el senador Isidro Pedraza, representante del PRD ante el INE, comentó que Margarita Zavala ya había comenzado su campaña, lo que sería un acto anticipado pues aún no tenía su registro, el cual fue aprobado a las 12:59 horas.

El viernes 23 de marzo, el INE presentó los resultados del derecho de audiencia de los aspirantes presidenciables independientes luego de que 'El Bronco' y Ríos Piter no alcanzaran las firmas necesarias.

Rodríguez Calderón logró 849 mil 937 firmas validadas desde los 2 millones 34 mil que presentó de forma preliminar. Por su cuenta, Ríos Piter alcanzó 242 mil 646 desde el millón 765 mil 599 inicial.

Margarita Zavala llegó a 870 mil 168 apoyos. Para conseguir la candidatura presidencial independiente, son necesarias 866 mil 593 firmas, por lo que la expanista fue la única en conseguirlo.

AMLO, Meade y Anaya, también en la boleta

Además de la resolución sobre los aspirantes independientes por la Presidencia de la República, el INE también confirmó las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 'Juntos Haremos Historia'; de Ricardo Anaya Cortés, de la alianza 'Por México al Frente'; y de José Antonio Meade Kuribreña, de 'Todos por México'.

Respecto a la contienda electoral entre estas alianzas, Murayama comentó que "ninguna de las coaliciones debe conjurar, descalificar a las otras, pues cada una tendrá millones de votos. Demócrata es el que respeta el voto por los demás".

La campaña electoral durará 90 días, donde los candidatos podrán difundir sus propuestas en lo que representa la campaña electoral más grande en el país hasta el momento (por ejemplo, se elegirán 3 mil 416 cargos públicos, y es la primera vez que hay candidatos independientes para la Presidencia y el Senado de la República).

"Se trata de que las campañas se nutran de ideas, propuestas y debates", agregó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En ese sentido, el presidente del INE, a nombre de todos los integrantes del Consejo General, llamó los gobernantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno a que ejerzan con imparcialidad los recursos públicos y se abstengan de interferir.