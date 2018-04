Mancera pide al Congreso aprobar gobiernos de coalición en periodo extraordinario

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Mancera solicitó a todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión a legislar en un periodo extraordinario de sesiones, una ley reglamentaria a los artículos 76 y 89 de la Constitución para regular la figura de los gobiernos de coalición.

En su calidad de coordinador nacional para los gobiernos de coalición de la coalición 'Por México al Frente', el jefe de Gobierno con licencia acudió hasta la Cámara de Diputados, para advertir que “gane quien gane las elecciones presidenciales del próximo primero de julio, nadie tendrá la mayoría en el Poder Legislativo, y será necesario que el presidente trabaje junto con el Congreso de la Unión en un programa de gobierno conjunto”.

Arropado y apoyado por los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MC, Mancera Espinosa dijo que esta propuesta de ley es sólo para completar la reforma constitucional aprobada desde febrero del 2014, y que incluye la propuesta del PRI en este tema, que presentó Manlio Fabio Beltrones.

Explicó que la propuesta consiste en construir, conjuntamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, un convenio y un programa de un gobierno de coalición, en el que el presidente no será el único responsable de las políticas públicas a instrumentar, sino que tendrán que ser en corresponsabilidad con el Congreso.

Esto implica –detalló- que “el presidente no pueda nombrar solo a su Gabinete, sino que éste tendría que ser aprobado por el Poder Legislativo y conocido por la ciudadanía”.

Además, se debe acordar también conjuntamente a un jefe de Gabinete, que sería el encargado de dar seguimiento y vigilar los avances del programa de gobierno de la coalición.

Con estos “históricos avances, nunca más un presidente de la República podría decir que no puede, o que no pudo, lograr las metas de gobierno porque el Congreso no lo apoyó o no le aprobó sus propuestas de reforma”