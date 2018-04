Los poderes económicos no dejarán que AMLO llegue a la Presidencia: EZLN

El subcomandante Galeano, antes Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expuso que los poderes económicos no permitirán que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', llegue a la Presidencia de México.

“La hidra está enloquecida, va por todo y por todos”, advirtió.

El pronunciamiento fue emitido durante el Conservatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿Prohibido pensar? convocado por el EZLN para su simpatizantes y adherentes, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), Universidad de la Tierra de San Cristobal de las Casas, a concluir este 25 de abril.

El líder insurgente hizo hincapié en que al candidato de Morena-PT-PES no lo van a dejar llegar al poder porque aunque ofrezca “un respiro al capital, no va a ser posible”.

“La izquierda está tan embriagada celebrando un triunfo que todavía no tiene en la mano, que no se da cuenta por dónde viene y no tienen un plan B. Les preguntamos y no hay un plan B”, afirmó.

Durante el encuentro, la vocera del Concejo Nacional Indígena (CNI), María de Jesús Patricio Martínez, 'Marichuy', rechazó cualquier invitación del aparato y de los candidatos políticos. “Ellos quieren que me sume, pero ellos no se quieren sumar” dijo.

El comentario surge luego de que 'El Bronco', candidato presidencial independiente, declarara que ha buscado a 'Marichuy' para que forme parte de su gobierno, de ganar la elección.

“No es posible que la candidata que cumplió con todas las reglas no queda y los que no cumplieron si quedaron”, declaró Galeano en referencia al hecho de que la vocera del CNI no logró la candidatura para la Presidencia y 'El Bronco' sí, de acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Entonces cómo puede decir el INE somos representantes de la democracia, cómo un criminal electoral decir soy un garante (…) El resultado de nuestra movilización exhibió al INE como lo que es, una agencia de empleos y un buscador de talentos políticos”, puntualizó.