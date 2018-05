Empresarios niegan presión para que se unan Meade y Anaya

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negó que exista presión por parte de los empresarios para que los candidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Meade y Margarita Zavala, declinen en favor de Ricardo Anaya para hacer frente a Andrés Manuel López Obrador.

"Los empresarios organizados no tenemos candidato ni partido; no impulsamos el voto corporativo a favor o en contra de alguno de ellos. Las propuestas que son en beneficio del país las aplaudimos y las que no las señalamos. Lo que no nos parece lo señalamos, lo que sí construye un México mejor, lo señalamos”, expresó este miércoles en entrevista con Grupo Fórmula.

Javier Lozano, vocero de campaña del candidato por la coalición ‘Todos Por México’, declaró el martes también en entrevista con Grupo Fórmula, que hay presión empresarial para que Zavala y Meade hagan comparsa a Anaya.

Jorge Camacho, vocero de campaña de la abanderada independiente reconoció que sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador.

Al respecto, Castañón argumentó que probablemente algunos empresarios sostuvieron una plática con Javier Lozano pero, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, no hay influencia en el voto de los ciudadanos.

López Obrador afirmó el martes que los empresarios Alberto Baillères González, Germán Larrea, Claudio X. González, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio se reunieron con el frentista Anaya para unirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato de 'Todos por México'.

Claudio X. González preside el Consejo de Administración de Kimberly-Clark, mientras que Alberto Baillères es dueño del Grupo Bal, que engloba a empresas como El Palacio de Hierro y Petrobal. Alejandro Ramírez es director general de Cinépolis, la mayor cadena de cines del país, y Germán Larrea es el CEO y principal accionista de la empresa minera Grupo México.

“No podemos estar con expresiones que son frecuentes en el candidato Andrés Manuel López Obrador como que hay conspiraciones en su contra, no nos parece que nos incluyan en este complot. No se puede corregir solamente con pensar que existe una mafia”, aseguró Castañón.

Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya, negó que exista un frente empresarial en contra de López Obrador,

"No parece haber un frente empresarial contra Andrés Manuel López Obrador, que tal vez sí lo hubo en 2006. Pero cada quién va definiéndose a favor de la candidatura que prefiere o que es más viable. La contienda ya es entre dos: Andrés Manuel y Ricardo Anaya. La gente está viendo que el único que le puede ganar a Andrés Manuel es Ricardo Anaya”, afirmó Castañeda en entrevista con Grupo Fórmula.

Castañeda dijo que el próximo debate del 20 de mayo sí puede cambiar en las preferencias electorales, pues a partir del primer debate presidencial llevado a cabo el 22 de abril, Ricardo Anaya ha crecido en las encuestas.