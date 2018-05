López Obrador pide a IP transparentar recursos de supuesta 'guerra sucia'

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, llamó a empresarios que "promueven una guerra sucia en su contra" a aclarar cuanto dinero están aportando a ésta.

“Como dicen los jóvenes: 'safo, no me engancho'. Eso sí calienta, pues no, no me voy a calentar. Allí tienen ellos (los empresarios), los que están en esto que aclararen cuánto dinero le están aportando a la 'guerra sucia'en contra de nosotros. Que actúen con transparencia, que digan si se reunieron con Anaya”, dijo el jueves en entrevista para Televisa.

López Obrador reaccionó así después de que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) publicara un desplegado titulado ‘Así No’, en donde señalan que López Obrador recurre a ataques personales y “descalificaciones infundadas” para quien no comparte sus ideas.

El martes, en Zongolica, Veracruz, López Obrador aseguró que Ricardo Anaya, candidato de 'Por México al Frente', tuvo una reunión con los integrantes del CMN, donde se planteó una posible alianza con el PRI.

López Obrador afirmó que en esa reunión estuvieron presentes Claudio X. González, Alberto Baillères, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo México; Eduardo Tricio Haro, de Grupo Lala, y Alejandro Ramírez Magaña, de Cinépolis, además afirmó que ellos promueven la 'guerra sucia' en su contra.

Asimismo, el presidenciable aceptó que Roberto Hernández, presidente honorario de Grupo Citibanamex, no está involucrado en el financiamiento de la 'guerra sucia' como lo había asegurado.

“Dije que Roberto Hernández estaba financiando. Me llegó la información de que no: y ya no lo mencioné”.

Por otro lado, AMLO afirmó que Elba Esther Gordillo, exlíder sindical magisterial, actualmente en prisión domiciliaria, es 'corrupta'. Además, señaló que el PRI y el PAN la utilizaron como ‘chivo expiatorio’.