López Obrador marca una agenda peligrosa, pero rentable: equipo de Anaya

Rubén Aguilar, vocero de campaña de Ricardo Anaya, señaló que Andrés Manuel López Obrador está llevando una agenda insegura para los medios de comunicación en México.

“López Obrador está marcando una agenda muy peligrosa para el país, una agenda muy grave, pero muy rentable en términos electorales. No lo niego”, expresó esta mañana en entrevista con Grupo Fórmula.

Aguilar dijo que el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ genera ruido mediático, pero no necesariamente votos y afirmó que el morenista “ya llegó a su tope” en las encuestas, a diferencia de Anaya, de la alianza ‘Por México al Frente’, quien sigue creciendo.

En cuanto a las fricciones que López Obrador ha tenido con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que publicó el jueves el comunicado ‘Así No’ acusando al tabasqueño de hacer "declaraciones infundadas", Aguilar sostuvo que éstas forman parte de su campaña electoral.

“López Obrador siempre ve al empresariado como un sector muy beneficiado de la propia estructura económica del país (...) no me parece que sea un accidente, me parece que es un planteamiento muy estratégico en su campaña”, mencionó.

En el escrito el CMN subrayó que “es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas".

El grupo de empresarios también manifestó su apertura al diálogo con todos las fuerzas políticas para trabajar por el bienestar del país.

Más tarde, en entrevista para Grupo Fórmula, Alejandro Ramírez, presidente del CMN, aclaró que el texto no pretende romper cualquier comunicación con el tabasqueño, sino invitar a mantener un diálogo respetuoso.

Por otra parte Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo el jueves que al grupo le preocupa que no se le permita exponer su opinión sobre el proceso electoral.

“Tenemos miedo a que en la libertad no se nos permita opinar, de emprender; a la amenaza de regresar a esquemas del pasado en donde nos dividen socialmente entre buenos y malos. A las expropiaciones sólo por capricho, por decreto del Gobierno. Esas expresiones tienen que ser denostadas, a eso sí le tenemos miedo”, dijo en entrevista con W Radio.

A esto respondió López Obrador durante su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, donde declaró que “algunos empresarios” firmantes del documento se sienten “dueños de México”.

El candidato presidencial remarcó que algunos de los miembros de la Iniciativa Privada (IP) que firmaron el comunicado han obstruido la democracia en el país y “han colaborado en fraudes electorales”.

El tabasqueño resaltó que respeta a los empresarios, pero que el supuesto tráfico de influencias que ejercen se acabará.