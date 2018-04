López Obrador firma el 'Plan de Ayala 2.0'

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición 'Juntos Haremos Historia', firmó este martes el 'Plan de Ayala 2.0', orientado al rescate del campo mexicano.

Junto con el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo 21, López Obrador destacó en Jeréz, Zacatecas, que esta propuesta busca garantizar los derechos de los campesinos e impulsar la producción agrícola.

El tabasqueño insistió en que, de ganar la Presidencia, buscará que México se convierta en un país autosuficiente que ya no compre a otros países lo que consume.

“Vamos a apoyar la actividad productiva del campo y un viraje de la política económica que se ha venido imponiendo. Va a consistir en que ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos”, apuntó.

Como parte de la firma del plan, AMLO anunció que su gobierno subsidiará a los productores y buscará que las políticas públicas lleguen al sector agrícola.

“Vamos a buscar el mecanismo para que ese apoyo llegue de manera directa al productor, para que no se quede en manos de intermediarios o coyotes, que no se fomente la corrupción con el propósito de apoyar a los productores”.

En 2012, López Obrador también firmó, durante su campaña proselitista en Torreón, el 'Plan de Ayala del siglo XXI' con el que se comprometió a garantizar los derechos de los campesinos, el aumento a salarios y la reactivación de la agricultura y ganadería si llegaba a la Presidencia.

Por otra parte, el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' reafirmó su intención de descentralizar la administración federal.

"La Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) ya no va a estar repartiendo despensas, repartiendo migajas, dádivas. La Sedesol va a impulsar actividades productivas, ya no va a ser lo asistencial, sino la producción. Esa secretaría va a estar funcionando, en la descentralización, en Oaxaca porque ya no van a estar todas las secretarías en la Ciudad de México", afirmó.

De ganar el próximo 1 de julio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) operará desde Ciudad Obregón, Sonora y estará encabezada por Víctor Villalobos.

El tabasqueño ya había mencionado su propuesta de descentralización en noviembre de 2017. En ese entonces, dijo que sólo las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y la Marina Armada de México permanecerían en la capital, además de la Presidencia.

Algunas de las secretarías que se mudarían al interior de la República son las de Educación Pública (Puebla), Turismo (Quintana Roo), Energía (Tabasco), Cultura (Tlaxcala) y Comunicaciones y Transportes (San Luis Potosí).