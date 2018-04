López Obrador avala al obispo de Chilapa que dijo que negoció con narcos

MONCLOVA.-El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, avaló este miércoles la negociación que el obispo de Chilapa, Guerrero, dijo que tuvo con capos del narcotráfico para garantizar que no asesinaran a candidatos en la actual campaña electoral.

"Qué bien que él (el obispo de Chilapa) se atrevió a hacer eso y que se esté exhortando para que no haya violencia y para que no le quiten la vida a candidatos y ciudadanos, para que no haya sufrimiento para nuestros pueblos", dijo al término de un mitin en Monclova, Coahuila.

"Bienvenidos todos los esfuerzos de ministros de culto de todas las iglesias para concretar la paz y la seguridad en las elecciones", agregó.

El obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, dijo el pasado domingo que se reunió con un líder de la organización criminal 'Guerreros Unidos'.

El obispo afirmó que llegó a un acuerdo con uno de los capos de la organización para que no se asesinaran candidatos. Dicho cese, señaló, está condicionado a dos situaciones: que los políticos no compren votos y cumplan las promesas hechas en sus campañas.

Rangel Mendoza rechazó las críticas que recibió por esta declaración al afirmar que él ya "hizo algo" por alcanzar la paz de Guerrero.

En este sentido, López Obrador afirmó que respalda ese diálogo "por la situación tan difícil que está ocurriendo en la Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa, donde hay mucha violencia".

En su recorrido por el estado, aseguró que de ganar las elecciones buscará el diálogo y la reconciliación con todos los mexicanos en cuanto al tema de violencia que padece el país se refiere.

El candidato de la alianza 'Juntos Haremos Historia' (Morena-PES-PT) recalcó que de ganar los comicios del 1 de julio buscará "amor y paz" para México.