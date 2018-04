López Obrador acusa a Anaya, Meade y Videgaray de repartir 'moches'

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', afirmó que Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, y los presidenciables José Antonio Meade y Ricardo Anaya están involucrados en la repartición de ‘moches’.

López Obrador dijo, a su salida de una reunión con consejeros de Citibanamex, que Videgaray inició con la repartición de dádivas a diputados para que éstos gestionen contratos con presidentes municipales y gobernadores.

“Lo iniciaron (el reparto de ‘moches’) con Videgaray, pero lo continuó Meade. Se le ha tapado a Anaya y ese asunto debe darse a conocer. Cuánto significó el manejo de las partidas de moches, cuál era la mecánica, cómo le asignaban a cada diputado, qué cantidad de dinero, cómo ese diputado iba a negociar con los presidentes municipales”, declaró el presidenciable.

En un evento del martes en el Estado de México, el candidato presidencial afirmó que los recursos de los 'moches' fueron destinados en el manejo de materiales de construcción y obras.

El tabasqueño señaló además que la investigación periodística 'La Estafa Maestra' representa apenas una parte del escándalo en comparación con el “saqueo” de dichas partidas presupuestarias.

“Es un asunto escandaloso de miles de millones de pe

sos. 'La Estafa Maestra' es una mordida en comparación con el saqueo que se llevó a cabo con la apertura de los 'moches' y están involucrados Anaya, Videgaray, Meade”, acusó.

'La Estafa Maestra' es un trabajo periodístico que develó cómo el gobierno federal contrató a empresas fantasma para desviar casi 3.4 mil millones de pesos.

El abanderado de Morena también dijo que tenía listo el anteproyecto del aeropuerto que ha propuesto construir en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, y afirmó que mandos de la fuerza aérea dejaron que su equipo pudiera entrar en la base para realizar estudios para el proyecto.

“Tenemos el anteproyecto porque los militares, los altos mandos de la fuerza aérea nos permitieron entrar, tenemos ya la información. Ellos son muy disciplinados, no pueden hablar, pero saben que es muy irracional lo que están haciendo. Construir el aeropuerto nuevo en el Lago de Texcoco y cerrar la base aérea de Santa Lucía y es algo que ellos no aceptan”, subrayó.

En presupuestos que me tocaron no había fondos para legisladores: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México', rechazó la acusación de López Obrador sobre que repartió 'moches' a legisladores.

"A mí me tocaron dos presupuestos, en el 2012 y el de 2017 para 2018. En ninguno de los dos presupuestos había fondos que se etiquetaran a legisladores. No lo hubo en el 2018, no lo hubo en el 2012", explicó Meade en rueda de prensa este viernes.

El exsecretario de Hacienda insistió en que el abanderado de la coalición 'Juntos Haremos Historia' debe presentar su declaración '7 de 7', pues sigue negándose a transparentar su situación patrimonial y fiscal.

Ante la declaración del político tabasqueño sobre que"este arroz ya se coció", haciendo referencia a la contienda electoral y a la ventaja que lleva sobre sus dos más cercanos perseguidores, Meade Kuribreña descartó que la elección del próximo 1 de julio esté definida.

"Cuando uno piensa que el arroz ya se coció corre el riesgo de que el arroz se le queme", dijo el presidenciable.