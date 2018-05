'Llevar propuestas a ciudadanos', se propone candidata poblana

AJALPAN.- La candidata a la gubernatura de la coalición 'Por Puebla al Frente', Martha Erika Alonso, aseguró que el objetivo de su campaña es llevar sus propuestas al mayor número posible de ciudadanos y eso “lo voy a lograr recorriendo todo mi estado”, declaró al finalizar su encuentro con simpatizantes del municipio de Ajalpan.

Durante su discurso, aseguró que construirá un gobierno en el que el centro de atención sean las necesidades de las personas y no de lo políticos pues, aseguró, de eso se trata la política, de velar siempre por el bienestar ciudadano.

Al recorrer los municipios de Zinacatepec, Ajalpan y Coxcatlán, recordó que para lograr la transformación del estado es necesaria la suma de voluntades, por lo que pidió el voto de confianza para que sea ella la que encabece la próxima administración estatal.

“El primero de julio tendremos en nuestras manos la decisión de qué es lo que queremos para Puebla; quiero que me apoyen para llegar a la gubernatura, quiero que me ayuden a construir un gobierno más sensible a las necesidades de las personas”, expresó.

En este sentido agregó, “aquí voy a estar lista para trabajar con toda la gente porque de aquí soy; soy poblana de corazón y no pienso irme nunca de mi estado”. Además, expresó que, si bien, en los últimos años Puebla ha avanzado, aún quedan pendientes que atenderá para garantizar a las familias poblanas un mejor futuro.

En el muncipio de Zinacatepec, adelantó que además de semillas, fertilizantes y tractores gratuitos, las familias dedicadas a la producción del campo serán apoyadas para que sean ellas quienes vendan de manera directa sus cosechas sin tener que depender de intermediarios. “Vamos a garantizarles una ganancia justa por su trabajo”, dijo.

En Ajalpan, se comprometió a incentivar la industria de la maquila y a trabajar de la mano con las próximas autoridades municipales para elevar la calidad de vida de los habitantes a través de la ampliación de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otras acciones.