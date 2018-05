Llamado a boicot a mi película por elecciones se debe a intolerancia en el país: Derbez

El actor mexicano Eugenio Derbez lamentó la "intolerancia" que mostraron usuarios en redes sociales al querer boicotear el estreno de su película Hombre al Agua, después de declarar que en las próximas elecciones "estamos votando por el menos peor".

"Yo no sé al día de hoy, lo diría abiertamente si tuviera un candidato. Al día de hoy no sé por quién votar. En una de esas igual termino votando por López Obrador, o no, pero yo nada más dije que no estaba seguro porque me preguntaron si era la mejor opción para el cambio, y dije 'no estoy seguro'. Fue todo lo que dije. Entonces eso habla de la intolerancia que estamos teniendo como país", dijo este jueves en entrevista con el Radio Fórmula.

Esta polémica se da después de que el actor comentara que "en el país entero, por lo que alcanzo a entender, estamos votando por el menos peor y eso no es bueno”, dijo el martes en entrevista con Grupo Fórmula.

Las encuestas colocan actualmente como puntero a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos haremos historia'.

En redes sociales circulan imágenes con las frases "No creo que ver su película sea la mejor opción"; "ve cualquier día pero no durante el estreno, que Derbez vea la importancia del pueblo mexicano" y "Si eres de los que quieren un cambio verdadero en México no vayas este 10 de mayo al estreno de 'Hombre al agua'".

El comediante mencionó que los mexicanos, en lugar de pelear unos contra otros, deberían dialogar e intercambiar opiniones de los presidenciales, "no con insultos, ni amenazas, ni con odio", ya que no hay ciudadano que no quiera lo mejor para la nación.

"Que mal que como país no estemos unidos para buscar al mejor candidato, creo que falta información", expresó.

Al abordar el tema de violencia y narcoseries, Derbez externó su admiración a su yerno, Mauricio Ochmann, quien renunció a seguir interpretando al personaje de 'El Chema Venegas', en la serie de El Señor de los Cielos, debido a que le preocupa que el contenido éste esté al alcance de los niños.