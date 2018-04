Las cualidades de los candidatos según Anaya

Ricardo Anaya, candidato presidencial de 'Por México al Frente', mencionó las virtudes del resto de los aspirantes al ser cuestionado por un alumno del ITAM, después de su conferencia en el centro universitario. Sensibilidad, perseverancia y valentía, fueron las características que refirió.

"De Margarita, creo que es una mujer sensible; de López Obrador, creo que es un tipo muy perseverante y de José Antonio Meade, sin duda su mayor virtud es ser egresado del ITAM. El Bronco es entrón y es valiente", dijo durante su encuentro con estudiantes.

Anaya expresó también que la construcción de refinerías propuesta por López Obrador no es viable pues la innovación y el desarrollo tecnológico ya es una realidad, como es el caso de los vehículos eléctricos.

"Creo que él, de esto que estamos hablando, no entiende prácticamente nada (disrupción del mercado), y es que hay que no entender nada de esto para estar proponiendo construir seis refinerías. Pero una refinería, ustedes lo saben, es una planta gigantesca que básicamente lo que hace es convertir petroleo en gasolina que, por cierto, ahora ya en el último plan ya no dice que son seis, sino que va a construir dos. Sigue siendo un disparate".

El abanderado de la coalición PAN-PRD-MC comentó que una sola refinería cuesta aproximadamente 6 mil millones de dólares y seis generaría un costo de alrededor de 700 mil millones de pesos. Agregó que esta inversión se compara con el presupuesto anual de Baja California durante 35 años o el de la UNAM por 16 años.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 'Juntos Haremos Historia', ha planteado la construcción de dos refinerías para no comprar la gasolina en el extranjero; el miércoles propuso no aumentar los precios de los combustibles durante los primeros 3 años de gestión, mientras se concluyen las construcciones de las refinerías.