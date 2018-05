La reforma educativa tiene que seguir: 'El Bronco'

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, declaró en entrevista con medios que la reforma educativa es un proyecto que debe continuar para que los niños de México tengan mejores escuelas y aprendan idiomas.

"La reforma educativa tiene que seguir. Creo que es algo que México quiere y los niños quieren; los niños quieren, evidentemente, tener mejores escuelas, mejores condiciones, aprender otros idiomas; quieren tener maestros más preparados".

En un video publicado en su cuenta de Twitter, 'El Bronco' señaló que los docentes son parte importante de la reforma, sin embargo, los padres de familia quieren la medida.

¿A poco no te gustaría que tus hijos o nietos tuvieran una mejor educación? Juntos podemos lograr que los niños y niñas de #México aprendan más idiomas, mejorar las instalaciones escolares y que tengan maestros más preparados. ¿Qué dicen? ¿le entran? RT pic.twitter.com/AzyjJrKdsx — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 1, 2018

"Creo que hay falta de comunicación en el tema de la reforma y que los maestros podrán tener, en cierta medida, mejor comunicación con los padres de familia. Los padres de familia todos quieren la reforma. Yo no he escuchado a una padre de familia que no quiera la reforma”.

El candidato agregó que es necesario entablar un diálogo con los maestros que tienen una pugna contra la actual administración.

Además, Rodríguez Calderón reiteró, por medio de una segunda publicación en la mencionada red social, que los ciudadanos pueden apoyar su campaña “desde 10 pesos hasta lo que quieras”, detalló los pasos a seguir tras la donación y dejó un número de cuenta bancaria.