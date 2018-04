Kumamoto califica de deshonesta la candidatura de 'El Bronco'

Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado, señaló que Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' no ganó su espacio en la boleta de forma honesta.

El jalisciense detalló en un comunicado de prensa que la invalidación del 58 por ciento de las firmas que presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) y la detección de irregularidades por 17 millones de pesos durante el proceso del posible candidato a la Presidencia, son actos que no dignifican la labor de las candidaturas independientes.

"En el caso de Rodríguez Calderón y otros candidatos independientes que no siguen las normas, son los hechos los que demuestran que en caso de ganar la elección gobernarían de la misma manera en la que juntaron las firmas: comprando voluntades, manipulando datos personales, aprovechando su posición de poder para sus intereses y no los de México.

Cada vez que te encuentres con un partido o un político que no asume estos compromisos, exígele que lo haga compartiendo en tus redes tus razones, una foto o un vídeo usando #QueLoHaganMejor pic.twitter.com/RqjWPYMETx — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) April 6, 2018

"Está claro que las formas de hacer política que nos tienen cansados siguen siendo parte de su proceder", explicó.

En el comunicado recordó que "un político gobierna como hace campaña" y que se necesita "que lo hagan mejor", discurso con el que ha exigido a todos los políticos que hagan promesas que puedan cumplir una vez llegando al gobierno.

Para impedir que este tipo de situaciones se repitan, Kumamoto incluirá entre sus propuestas para el Congreso una reforma al artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conformada por tres puntos clave: revisar que no más del 15 por ciento de los apoyos ciudadanos sean inválidos, que sólo el INE valide dichos apoyos cuando cumplan con la ley y no exista duda de su veracidad y, en caso de que la candidatura no proceda por tener más del 15 por ciento de firmas inválidas, que el INE garantice el derecho de réplica al aspirante.

En esta oportunidad, aprovechó para recordar que su candidatura la logró por tener la aprobación de más del 95 por ciento de las firmas recolectadas.