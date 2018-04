Juan Carlos Natale arranca campaña en Puebla

PUEBLA.- El candidato al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale, arrancó su campaña política en el estado de Puebla donde presentó sus propuestas y se comprometió a seguir trabajando por el bienestar de los mexicanos.

Asimismo recordó, que las propuestas presentadas ante el Congreso del Estado son con base a las peticiones que los ciudadanos le hacen saber en las redes sociales, mismas que en este inicio de campaña lo colocaron como tendencia a nivel nacional con el hashtag #PropongoComoNatale.

Mencionó, que durante su trayectoria se han aprobado diversas iniciativas que han cambiado la vida de los ciudadanos, pues se iniciaron leyes como la del primer empleo para jóvenes, beneficio a madres trabajadoras, licencia permanente, botones de emergencia y cámaras de videovigilancia en el transporte público, la eliminación del IETU a nivel federal, así como la reducción del Impuesto Sobre Nómina.

“Dichas iniciativas han permitido el ahorro de 3 millones de pesos al año, dinero que se ha destinado para la elaboración de anteojos y exámenes de la vista para niños de 11 años en escuelas públicas”, declaró el candidato.

El aspirante al Senado, dio a conocer que dentro de las propuestas trabajará por dar cadena perpetua a femenicidas, inhabilitar de por vida a políticos corruptos, el impulso de una disminución de IVA al 12% de manera generalizada e impulsar la competitividad de las empresas disminuyendo el ISR del 35 al 20%.

Natale enfatizó que la gente está cansada del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, aclaró que él no es ningún peligro para Mexico y que no promete mentiras como Morena como el pago de 3,800 pesos a los que no estudian ni trabajan, ni los 1,200 pesos mensuales a los pensionados cuando existe una gran deuda en ese rubro.

“Soy la mejor opción para el Senado porque mi estrategia está basada en los hechos y resultados que he tenido como Regidor, Diputado local y Diputado federal en todos estos años de trayectoria”, finalizó Juan Carlos Natale.