Jorge Luis Preciado anuncia que buscará la dirigencia del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Jorge Luis Preciado se destapó este miércoles para competir por la presidencia nacional del PAN.

En conferencia de prensa, dijo que ya habló con militantes y prometió que si el voto lo favorece “estaré entregando buenas cuentas en la elección que sigue que ya es el próximo año, Baja California y por supuesto en los próximos años que me toque a mí presidir el PAN”.

Preciado Rodríguez se refirió también a quienes piden la salida de la actual dirigencia y culpan a Ricardo Anaya y Damián Zepeda de la derrota.

“Es válido que todas las voces se estén manifestando, lo que no se vale es que haya compañeros que durante la tormenta se fueron a resguardar, a tomar café con 'pan' con (José Antonio) Meade o con Andrés Manuel (López Obrador) y ya que pasó la tormenta vienen a criticar el desastre que hay. Eso no es ético, ni moral, ni legal”, resaltó.

Reconoció que se cometieron errores, tanto en el diseño de la campaña como en la selección de candidatos a distintos cargos de elección popular.

“Pero hubo compañeros que se sentaron en la sala a ver el partido de México y cuando ganó la selección dijeron: “ganamos” y cuando perdió contra Brasil dijeron “perdimos, entonces, en el caso del PAN, no se vale decir que ganamos cuando no fuiste parte del triunfo como no se vale decir perdieron cuando tú fuiste parte de los que provocaron la derrota”, comentó.

“No se vale aventar la piedra y esconder la mano”, dijo también al referirse a quienes desde el anonimato lanzaron un video para culpar a la actual dirigencia y al excandidato presidencial de la derrota.

“El PAN no nació ayer, ni se va a morir ahora y se convertirá en una posición seria al gobierno de López Obrador”, dijo.

Más temprano, Santiago Creel, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, dijo que prevé que el proceso de renovación de la dirigencia del partido concluya en octubre o noviembre, mediante la postulación de candidatos para ocupar el cargo.

“Las voces en desacuerdo con Ricardo Anaya y la dirigencia actual podrán postular a sus candidatos cuando empiece el proceso de renovación. Yo sugeriría que pudiéramos concluir el proceso en octubre o noviembre”, comentó este miércoles en entrevista con Grupo Fórmula.

Llama a construir una dirigencia de amplio consenso

Por otro lado, llamó a terminar con las visiones catastróficas al interior de Acción Nacional y entrar de lleno a un diálogo “cara a cara, sin autoflagelaciones pero sin compadecernos tampoco”, para lograr la reconciliación en el partido, que urge regresar a sus orígenes y a la militancia.

“El llamado es a lograr una dirigencia con un amplio consenso y, para ello hay que sentar a todos los liderazgo del país a dialogar, pero sobre todo a dialogar con los militantes, a hacer una autocrítica y revisar fríamente que fue lo que pasó y como debemos resolverlo”, dijo en entrevista con El Financiero.

Afirmó que quienes están pidiendo las cabezas de los dirigentes tras el resultado de las elecciones, “lo hacen más por protagonismo que por lograr un objetico, pues conocen las reglas y saben lo absurdo de su demanda”.

Apuntó que “lo primero que que hay que hacer es apegarnos a las reglas del PAN y la regla dice que en este semestre, el segundo semestre del año de la elección se debe cambiar la dirigencia nacional y las estatales, entonces es absurdo estarlo pidiendo porque de antemano sabemos que tiene que darse”.

Igual de absurdo, agregó, es que se esté pidiendo la salida de Ricardo Anaya cuando él, desde que fue candidato dijo que no iba a regresar, entonces, quienes piden que salga la dirigencia “lo hacen más bien por protagonismo que para realmente lograr un objetivo, saben que eso ya está resuelto”.

En ese sentido, apuntó que “lo mejor es serenarse, hay que acabar con las visiones catastróficas, haya regresar a los orígenes del PAN, conciliar a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados y hacer un llamado a lograr una dirigencia con un amplio consenso”.