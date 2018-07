INE acatará normas de austeridad de AMLO: Lorenzo Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que acatará las normas que establezca la próxima administración del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la austeridad y la disminución del sueldo de funcionarios.

“El INE es un órgano de Estado y somos celosos de nuestra autonomía, pero respetuosos de las normas, no va a entrar en la línea de la especulación. Siempre ha estado del lado de la austeridad sin que ello ponga en riesgo nuestra funciones”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente.

Córdova Vianello fue elegido por la Cámara de Diputados como consejero presidente del INE el 3 de abril de 2014, por un periodo de nueve años.

El también académico dejaría el puesto de consejero presidente el 3 de abril de 2023.

López Obrador ha señalado que la reducción de sueldos de funcionarios públicos formará parte de su plan de austeridad para el próximo sexenio, por lo que ningún funcionario tendría un sueldo más alto que el suyo (108 mil pesos mensuales).

Al respecto el consejero electoral Marco Baños indicó que el sueldo de los empleados del INE no ha aumentado y que siempre han percibido un salario menor al del presidente.

“Tenemos prácticamente el mismo sueldo desde que comenzamos. No lo hemos modificado al alza, ni ganamos como los ministros ni como los de tribunal (...) Nunca arriba del salario del presidente y es comprobable”, aseguró.

“Ganamos 174 mil pesos netos, incluido el consejero presidente. No hay comisiones, no tenemos bonos, no se hagan bolas”, agregó.

Este martes, el INE entregó a la Cámara de Diputados las copias de las constancias expedidas a favor de las candidaturas ganadoras a una diputación por mayoría relativa, así como un informe en el que se detalla si hubieron impugnaciones.

La entrega de estos documentos es parte de las gestiones para que se realice el registro de los diputados que conformarán la LXIV Legislatura.

